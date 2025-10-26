OM : Le PSG prend sa revanche, l'annonce lunaire de Luis Enrique !

Amadou Diawara

A l'issue de la huitième journée de Ligue 1, l'OM a pris la tête du classement, chipant la place du PSG. Ce samedi, le club de la capitale est repassé devant son rival marseillais. Interrogé sur le sujet, Luis Enrique (55 ans) a affirmé que c'était « anecdotique » pour le moment.

Le samedi 18 octobre, l'OM a écrasé Le Havre au Vélodrome (6-2). Alors que le PSG a été tenu en échec par le RC Strasbourg au Parc des Princes la veille (3-3), le club emmené par Roberto De Zerbi a pris la tête de la Ligue 1.

Ligue 1 : Le PSG est repassé devant l'OM Ce samedi, le PSG a repris sa place de leader en Ligue 1. En effet, le club de la capitale a cartonné Brest au stade Francis Le Blé (3-0), tandis que l'OM s'est incliné face au RC Lens à Bollaert (2-1). Malgré tout, Luis Enrique refuse de s'enflammer.