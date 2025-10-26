«Horrible», Pierre Ménès tacle un joueur du PSG !

Amadou Diawara

Ce samedi après-midi, le PSG a cartonné le Stade Brestois à l'extérieur. Titularisé par Luis Enrique pour cette rencontre, Kang-In Lee a offert un penalty aux Bretons, à cause d'une main dans la surface de réparation de Lucas Chevalier. Après la victoire du PSG, Pierre Ménès s'en est pris au milieu offensif sud-coréen.

Pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1, le PSG s'est déplacé sur la pelouse de Brest : le stade Francis Le Blé. Et les hommes de Luis Enrique n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires, l'emportant 3-0.

PSG : Ménès s'en prend à Lee Malgré la large victoire du PSG, Pierre Ménès a taclé Kang-In Lee dans une vidéo publiée sur sa chaine Youtube : Pierrot Le Foot. Le journaliste français rebondissant sur le penalty offert par le Sud-coréen au Stade Brestois. Pour rappel, Kang-In Lee a a touché le ballon de la main dans la surface de réparation de Lucas Chevalier.