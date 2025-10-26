«Horrible», Pierre Ménès tacle un joueur du PSG !

Ce samedi après-midi, le PSG a cartonné le Stade Brestois à l'extérieur. Titularisé par Luis Enrique pour cette rencontre, Kang-In Lee a offert un penalty aux Bretons, à cause d'une main dans la surface de réparation de Lucas Chevalier. Après la victoire du PSG, Pierre Ménès s'en est pris au milieu offensif sud-coréen.
Pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1, le PSG s'est déplacé sur la pelouse de Brest : le stade Francis Le Blé. Et les hommes de Luis Enrique n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires, l'emportant 3-0.
PSG : Ménès s'en prend à Lee
Malgré la large victoire du PSG, Pierre Ménès a taclé Kang-In Lee dans une vidéo publiée sur sa chaine Youtube : Pierrot Le Foot. Le journaliste français rebondissant sur le penalty offert par le Sud-coréen au Stade Brestois. Pour rappel, Kang-In Lee a a touché le ballon de la main dans la surface de réparation de Lucas Chevalier.
«L'horrible Kang-In Lee»
« Le seul moment où on s'est amusé dans ce match, c'est quand (l'arbitre) Jérémie Pignard a mis sept minutes pour accorder un penalty sur une main de Kang-In Lee. L'horrible Kang-In Lee, qui a signalé sa présence avec cette action », a pesté Pierre Ménès via Le Debrief de Pierrot.