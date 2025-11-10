AccueilMercato Football

Mercato : Un nouveau buteur à l'OM, le transfert impossible !

Vainqueur ce dimanche du LOSC, Strasbourg a pu compter, encore une fois, sur un grand Emanuel Emegha. Auteur d'un doublé, le Néerlandais a offert la victoire à son coéquipier. Une performance remarquée qui fait dire à certains qu'il pourrait être le joueur parfait pour l'OM. Mais voilà que c'est aujourd'hui tout simplement impossible.

Avec Mason Greenwood, Igor Paixao, Pierre-Emerick Aubameyang, Robinio Vaz ou Amine Gouiri, l'OM est aujourd'hui bien équipé dans le secteur offensif. Une attaque qui pourrait toutefois être encore meilleure. Avec qui ? Nabil Djellit a semble-t-il trouvé le joueur idéal pour le club phocéen : Emanuel Emegha.

« Emegha c'est le joueur qu'il faut à Marseille »

Emanuel Emegha à l'OM, ça a tout du mariage parfait aux yeux de de Nabil Djellit. En effet, sur X, le journaliste a posté à propos de l'actuel buteur de Strasbourg, auteur d'un doublé ce dimanche contre le LOSC : « Emegha c'est le joueur qu'il faut à Marseille ».

« C'est le mieux pour ma carrière »

Mais voilà qu'aujourd'hui, recruter Emanuel Emegha est tout simplement impossible. En effet, l'attaquant de Strasbourg s'est d'ores et déjà engagé avec Chelsea pour la saison prochaine. Suite à sa signature il y a quelques semaines, Emegha confiait d'ailleurs : « C'est le mieux pour ma carrière : je veux aller le plus haut possible, jouer la C1, le Mondial. J'aurais pu signer dans des clubs participant à la Ligue des champions cet été mais le projet global de Strasbourg et Chelsea m'a séduit. Désormais, je veux guider le Racing en Europe. Avec ce groupe, on a commencé un truc génial et je voulais aller au bout. Je vais tout donner pour le club cette saison. J'en ai aussi parlé au coach et son avis a été important pour moi ».

