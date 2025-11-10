Mercato : Un nouveau buteur à l'OM, le transfert impossible !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Vainqueur ce dimanche du LOSC, Strasbourg a pu compter, encore une fois, sur un grand Emanuel Emegha. Auteur d'un doublé, le Néerlandais a offert la victoire à son coéquipier. Une performance remarquée qui fait dire à certains qu'il pourrait être le joueur parfait pour l'OM. Mais voilà que c'est aujourd'hui tout simplement impossible.

Avec Mason Greenwood, Igor Paixao, Pierre-Emerick Aubameyang, Robinio Vaz ou Amine Gouiri, l'OM est aujourd'hui bien équipé dans le secteur offensif. Une attaque qui pourrait toutefois être encore meilleure. Avec qui ? Nabil Djellit a semble-t-il trouvé le joueur idéal pour le club phocéen : Emanuel Emegha.

« Emegha c'est le joueur qu'il faut à Marseille » Emanuel Emegha à l'OM, ça a tout du mariage parfait aux yeux de de Nabil Djellit. En effet, sur X, le journaliste a posté à propos de l'actuel buteur de Strasbourg, auteur d'un doublé ce dimanche contre le LOSC : « Emegha c'est le joueur qu'il faut à Marseille ».