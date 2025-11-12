Départ d’Aubameyang : L’OM se frotte les mains !

Alors que le Sénégal fait les yeux doux à Robinio Vaz, l’attaquant de l’OM ne veut pour le moment pas se précipiter concernant le choix de sa future sélection. L’équipe de France ou les Lions de la Teranga ? Tel est donc le dilemme. Alors qu’une décision finale n’est toujours pas tombée, l’OM se réjouirait de la situation actuelle. Explications.
Contrairement à Ibrahim Mbaye et Mamadou Sarr, Robinio Vaz n’a lui pas rejoint le Sénégal à l'occasion de cette trêve internationale. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir essayé pour Pape Thiaw, le sélectionneur des Lions de la Teranga. Le jeune attaquant de l’OM ne veut pour le moment pas encore trancher entre l’équipe de France et le Sénégal. De quoi faire le bonheur du club phocéen…
Robinio Vaz va rester à l’OM pendant la CAN !
D’ici quelques semaines, la CAN va débuter et du côté de l’OM, on va notamment perdre Pierre-Emerick Aubameyang, qui va disputer la compétition avec le Gabon. Si on ajoute à ça l’absence sur blessure d’Amine Gouiri, le poste de numéro 9 sera considérablement diminué à Marseille. Sport News Africa fait ainsi savoir que l’OM verrait ainsi d’un bon oeil le fait de voir Robinio Vaz refuser pour le moment de rejoindre le Sénégal. Alors qu’il aurait pu lui aussi partir à la CAN, il devrait finalement rester à Marseille pendant cette compétition.
La solution pour pallier l’absence d’Aubameyang !
Alors que l’OM sera donc privé de Pierre-Emerick Aubameyang pendant la CAN, Roberto De Zerbi devrait en revanche pouvoir compter sur Robinio Vaz. Celui que le Sénégal courtise devrait alors avoir encore plus de temps de jeu pour se montrer. En 11 matchs de Ligue 1, l’Olympien de 18 ans compte déjà 4 buts et 2 passes décisives. Des statistiques qui risquent de grimper dans les prochaines semaines.