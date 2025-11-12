Départ d’Aubameyang : L’OM se frotte les mains !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que le Sénégal fait les yeux doux à Robinio Vaz, l’attaquant de l’OM ne veut pour le moment pas se précipiter concernant le choix de sa future sélection. L’équipe de France ou les Lions de la Teranga ? Tel est donc le dilemme. Alors qu’une décision finale n’est toujours pas tombée, l’OM se réjouirait de la situation actuelle. Explications.

Contrairement à Ibrahim Mbaye et Mamadou Sarr, Robinio Vaz n’a lui pas rejoint le Sénégal à l'occasion de cette trêve internationale. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir essayé pour Pape Thiaw, le sélectionneur des Lions de la Teranga. Le jeune attaquant de l’OM ne veut pour le moment pas encore trancher entre l’équipe de France et le Sénégal. De quoi faire le bonheur du club phocéen…

Robinio Vaz va rester à l’OM pendant la CAN ! D’ici quelques semaines, la CAN va débuter et du côté de l’OM, on va notamment perdre Pierre-Emerick Aubameyang, qui va disputer la compétition avec le Gabon. Si on ajoute à ça l’absence sur blessure d’Amine Gouiri, le poste de numéro 9 sera considérablement diminué à Marseille. Sport News Africa fait ainsi savoir que l’OM verrait ainsi d’un bon oeil le fait de voir Robinio Vaz refuser pour le moment de rejoindre le Sénégal. Alors qu’il aurait pu lui aussi partir à la CAN, il devrait finalement rester à Marseille pendant cette compétition.