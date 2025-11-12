Aubameyang : L'OL et le PSG ont trouvé plus fort !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Revenu à l'OM l'été dernier, Pierre-Emerick Aubameyang réalise un bon début de saison et prouve qu'il n'a rien perdu de son talent malgré une saison en Arabie Saoudite. Cependant, à y regarder de plus près, Florent Gautreau note que Malick Fofana ou Gonçalo Ramos ont un meilleur ratio de tirs cadrés en rapport à leur temps de jeu.

Revenu à l'OM cet été, Pierre-Emerick Aubameyang prouve qu'après une saison en Arabie Saoudite, il évolue toujours à un très bon niveau. Auteur de 4 buts et 3 passes décisives en Ligue 1 ainsi qu'une réalisation et 3 offrandes en Ligue des champions, le Gabonais laisse une bonne impression. Mais Florent Gautreau se penche en détails sur le début de saison d'Aubameyang et note un point faible dans lequel il est largement dominé par Malick Fofana (OL) et Gonçalo Ramos (PSG).

«Aubameyang ces stats ne sont pas mauvaises, mais...» « Mais à bien y regarder, je trouve les papis, les tontons, un peu fatigués. Et je trouve que ça se voit un peu dans ce qu’ils font dans un match. Et dans ce qu’il apporte à l’équipe [...] Pour Aubameyang ces stats ne sont pas mauvaises », explique-t-il au micro de l'After Foot sur RMC avant de poursuivre.