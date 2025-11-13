Après son transfert à l'OM, il quitte Marseille à la surprise générale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé en toute fin de mercato en provenance de West Ham, Nayef Aguerd s'est rapidement imposé comme un cadre de Roberto De Zerbi à l'OM. Par conséquent, sa récente blessure suscite une grosse inquiétude à Marseille, d'autant plus qu'il s'est envolé pour le Maroc alors qu'il a été convoqué par Walid Regragui pour les deux matches amicaux des Lions de l'Atlas.

Titulaire indiscutable à l'OM, Nayef Aguerd, arrivé dans les dernières heures du mercato à Marseille pour 23M€ en provenance de West Ham, s'est imposé comme le patron de la défense de Roberto De Zerbi. Par conséquent, sa sortie sur blessure contre Brest (3-0) le week-end dernier suscite une vive inquiétude.

Aguerd, la grosse inquiétude à l'OM Présent en conférence de presse à l'issue de la rencontre, Roberto De Zerbi s'était même voulu alarmiste : « Aguerd est la mauvaise nouvelle aujourd’hui. Il souffre toujours de pubalgie, il a senti que ça s’est aggravé. Il va faire des examens, mais c’est nécessaire qu’il arrête un peu. Il pourrait manquer la CAN, il y a aussi la Supercoupe au Koweït même si je ne comprends pas pourquoi on va là-bas pour jouer ».