L’OM change tout : «Quelque chose d’extraordinaire» annoncé à Marseille

Medhi Benatia fête ses deux ans à l’OM, épaulant Pablo Longoria à la tête du club comme conseiller sportif puis directeur du football. Ensemble, les deux hommes ont procédé à de gros changements, accueillant notamment Roberto De Zerbi, qui joue lui aussi un rôle important en coulisse. Pierre-Emile Hojbjerg est dithyrambique à l’égard de ses dirigeants.

L’OM peut compter sur un trio de poids à la tête du secteur sportif, avec Pablo Longoria, le président de l’écurie phocéenne, assisté de Medhi Benatia, intronisé comme directeur du football en janvier dernier après avoir été le conseiller sportif du club depuis fin 2023. Roberto De Zerbi complète l’équipe, l’entraîneur italien occupant un rôle important suite à sa nomination l’année dernière. Pour Pierre-Emile Hojbjerg, interrogé par Onze Mondial, l’OM n’a pas à s’en faire concernant sa gouvernance.

« Ce que Medhi Benatia a fait ici avec Pablo (Longoria), le coach (Roberto de Zerbi) et tout l'environnement, c'est quelque chose d’extraordinaire » « Benatia ? En tant que dirigeant, je le vois un peu comme le joueur. Il arrive très vite au point important, il analyse très bien les choses. Comme c'est un défenseur, il regarde les choses de l’arrière, il voit tout, et ça lui va très bien. Ce qu'il a fait ici avec Pablo (Longoria), le coach (Roberto de Zerbi) et tout l'environnement, c'est quelque chose d’extraordinaire. Oui, j’ai connu de grands clubs, mais non, je n’ai pas la recette du grand dirigeant (rires). J’ai connu des gens, j'ai connu des dirigeants aussi. Et oui, Medhi vient de commencer, Il a fait une grande carrière de footballeur. Je crois que sa carrière de dirigeant peut être très belle aussi », estime le milieu de l’OM, qui ne manque pas d’éloges également envers Pablo Longoria.