Enorme malaise à l'OM, il balance !

Lors de la saison 2014-2015, l'OM était entrainé par Marcelo Bielsa. Interrogé sur la pige du technicien argentin, Maxime Lopez a avoué qu'il n'avait pas du tout apprécié sa cohabitation avec lui. En effet, Marcelo Bielsa n'était pas un grand fan de l'actuel milieu de terrain du Paris FC durant son passage à l'OM.
Actuel sélectionneur de l'Uruguay, Marcelo Bielsa a entrainé l'OM pendant une année. C'était lors de la saison 2014-2015. Alors qu'il évoluait à l'OM à cette période, Maxime Lopez n'a pas du tout un bon souvenir de Marcelo Bielsa.
OM : Maxime Lopez se lâche sur Marcelo Bielsa
Interrogé dans l'émission Détective Mathoux, Maxime Lopez s'est livré sur sa cohabitation avec Marcelo Bielsa à l'OM. Comme l'a avoué l'actuel milieu de terrain du Paris FC, le coach argentin l'a ignoré à Marseille.
«Avec moi, ça n’est pas passé»
« Marcelo Bielsa à l'OM ? Je n'ai pas un bon souvenir de cette personne-là. Quand je l’ai côtoyé, j’avais 16 ans et je pense qu’il n’était pas fan de mon style de jeu. À l’époque, je n’étais peut-être pas assez technique. Je me suis très peu entraîné avec eux. C’était un très grand entraîneur, mais avec moi, ça n’est pas passé. Je venais à peine de signer pro à l’OM et je pensais que j’allais directement jouer avec l’équipe, mais pas du tout. Ça m’a permis de me préparer pour la suite. Honnêtement, je ne sais même pas s’il m’a dit bonjour, serré la main, je pense même pas. Zéro interaction », a confié Maxime Lopez sur Canal +.