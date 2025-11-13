Enorme malaise à l'OM, il balance !

Amadou Diawara

Lors de la saison 2014-2015, l'OM était entrainé par Marcelo Bielsa. Interrogé sur la pige du technicien argentin, Maxime Lopez a avoué qu'il n'avait pas du tout apprécié sa cohabitation avec lui. En effet, Marcelo Bielsa n'était pas un grand fan de l'actuel milieu de terrain du Paris FC durant son passage à l'OM.

