Transfert annulé : Il refuse un grand club pour l’OM !

Marseillais et fier de l’être. Maxime Lopez, en bon enfant du pays, a pris la décision de faire passer Marseille devant le reste. C’est pourquoi lorsqu’il eut la chance de faire ses preuves à l’Olympique de Marseille à ses 13 ans, il l’a saisi au lieu d’accepter l’offre contractuelle de Liverpool comme révélé pendant son passage dans le programme Détective Mathoux.

Maxime Lopez est, comme Boubacar Kamara , Samir Nasri et bien d’autres, un talent issu de l’académie de l’ Olympique de Marseille. Entré au centre de formation l’année de son 13ème anniversaire, le milieu de terrain a rapidement impressionné après ses débuts professionnels en 2016.

«Messi, je me voyais déjà jouer avec lui»

Au point où un transfert au FC Barcelone a été d’actualité en 2017. Mundo Deportivo avait même consacré une des Unes de son journal à cette opération qui n’a certes pas vu le jour, mais qui était authentique.

« Après ma première année où vraiment je suis performant, je fais une belle saison, il y a un contact avec le directeur sportif. Que les gens le veuillent ou non, oui, il a appelé mon agent et il a dit qu’il attendait que je confirme une saison encore. J’avais le profil pour jouer là-bas : petit gabarit, technique. Même si c’était un step très haut. Le truc qui m’a tué, c'est que je suis un amoureux de Messi, je me voyais déjà jouer avec lui, être dans le vestiaire avec lui. À l’époque en plus il y avait Ousmane Dembélé qui venait de signer au Barça et qui m’avait contacté en me disant : “Le directeur sportif m’a parlé de toi.” Je me dis que c’est réel, l’histoire n’est pas fausse.” Sauf qu’après, petite enflammade ». a reconnu Maxime Lopez au journaliste Hervé Mathoux lors de l’émission Détective Mathoux.