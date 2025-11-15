Aubameyang en larmes : Il déballe tout en direct !

Pierre-Emerick Aubameyang a déjà révélé par le passé à Prime Video, lors de son premier passage à l'OM, s'être rarement autant éclaté qu'à l'occasion de ses six mois au FC Barcelone. Avant cela et donc avant l'Olympique de Marseille, il a vécu un moment unique grâce à une discussion avec son père à Arsenal. Il raconte.
Co-meilleur buteur de la saison 2018/2019 avec Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang a célébré son Soulier d'or en Angleterre avec Mohamed Salah et Sadio Mané. La saison suivante, Jamie Vardy lui a grillé la priorité. Un moment difficile à passer pour l'actuel buteur de l'OM.
«Mon père est venu dans ma chambre et je pleurais»
Pour Troopz TV, Aubameyang s'est livré à cœur ouvert sur les larmes qui n'ont cessé de couler jusqu'à une discussion avec son père. « L'année après avoir remporté le Soulier d'or, j'étais très proche de le remporter à nouveau. L'année suivante, je crois que Vardy a remporté le Soulier d'or, et j'étais à un but derrière lui. Et j'ai eu une occasion de marquer dans les dernières minutes (du dernier match de championnat contre Watford). Après ce match, je suis rentré chez moi et mon père est venu dans ma chambre et je pleurais, parce que je voulais ce titre. Et j'ai eu une occasion de marquer dans les dernières minutes (du dernier match de championnat contre Watford). Après ce match, je suis rentré chez moi et mon père est venu dans ma chambre et je pleurais, parce que je voulais ce titre ».
«Ca a été l'un des meilleurs moments de ma vie»
Aujourd'hui buteur de l'OM, Aubameyang a par ailleurs confié que son père lui a ouvert les yeux et entre autres permis de vivre l'un des meilleurs moments de sa vie. « Mon père m'a dit : « Tu sais, si tu n'es pas le meilleur buteur cette année, tu auras peut-être quelque chose de plus grand. Il te reste encore des matchs à jouer, tu vas peut-être remporter un trophée. » Et c'est ce qui s'est passé... Nous sommes allés en demi-finale de la FA Cup et j'avais en tête ce que mon père m'avait dit, puis j'ai marqué deux buts. Ensuite, nous sommes allés en finale... Et j'ai marqué deux buts. Et j'étais le capitaine. Pour moi, ça a été l'un des meilleurs moments de ma vie, parce qu'en tant que joueur, je pense que c'est le plus beau rêve qui soit : remporter un trophée en tant que capitaine. Même si tu le fais tomber devant tout le monde ! ».