Aubameyang en larmes : Il déballe tout en direct !

Pierre-Emerick Aubameyang a déjà révélé par le passé à Prime Video, lors de son premier passage à l'OM, s'être rarement autant éclaté qu'à l'occasion de ses six mois au FC Barcelone. Avant cela et donc avant l'Olympique de Marseille, il a vécu un moment unique grâce à une discussion avec son père à Arsenal. Il raconte.

Co-meilleur buteur de la saison 2018/2019 avec Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang a célébré son Soulier d'or en Angleterre avec Mohamed Salah et Sadio Mané. La saison suivante, Jamie Vardy lui a grillé la priorité. Un moment difficile à passer pour l'actuel buteur de l'OM.

«Mon père est venu dans ma chambre et je pleurais» Pour Troopz TV, Aubameyang s'est livré à cœur ouvert sur les larmes qui n'ont cessé de couler jusqu'à une discussion avec son père. « L'année après avoir remporté le Soulier d'or, j'étais très proche de le remporter à nouveau. L'année suivante, je crois que Vardy a remporté le Soulier d'or, et j'étais à un but derrière lui. Et j'ai eu une occasion de marquer dans les dernières minutes (du dernier match de championnat contre Watford). Après ce match, je suis rentré chez moi et mon père est venu dans ma chambre et je pleurais, parce que je voulais ce titre. Et j'ai eu une occasion de marquer dans les dernières minutes (du dernier match de championnat contre Watford). Après ce match, je suis rentré chez moi et mon père est venu dans ma chambre et je pleurais, parce que je voulais ce titre ».