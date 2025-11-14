OM - Aubameyang : C'est officiellement terminé !

Du haut de ses 36 ans, Pierre-Emerick Aubameyang confirme depuis son retour à l'OM qu'il évolue toujours à un très haut niveau. Par conséquent, l'ancien buteur du FC Barcelone rêvait de participer à la Coupe du monde l'été prochain, mais ce rêve a pris fin jeudi soir avec la défaite contre le Nigéria.
Avec l'élargissement de la Coupe du monde à 48 participants, plusieurs pays africains se prennent à rêver d'une qualification qui semblait impossible avec l'ancien format. C'est notamment le cas du Cap-Vert qui fait partie de neuf premiers qualifiés du continent pour le Mondial nord-américain en compagnie de l'Egypte, du Sénégal, de l'Afrique du Sud, du Maroc, de la Côte d'Ivoire, de l'Algérie, de la Tunisie et du Ghana. La dixième équipe qui peut espérer rejoindre la Coupe du monde l'été prochain doit passer par un barrage qui réunit les quatre meilleurs deuxièmes de groupe.
Le Gabon éliminé par le Nigéria
C'est ainsi que le Gabon, le Congo, le Cameroun et le Nigéria se sont retrouvé au Maroc pour une espèce de Final Four des barrages dont le vainqueur ira disputé une barrage intercontinental en mars. Et le rêve est déjà terminé pour le Cameroun battu par le Congo (1-0) qui retrouvera le Nigéria en finale de ce barrage de la zone Afrique. Les Super Eagles sont venus à bout du Gabon après prolongations (4-1).
Le rêve s'envole pour Aubameyang
Par conséquent, Pierre-Emerick Aubameyang ne sera pas présent en Amérique du Nord l'été prochain. Une terrible désillusion pour l'attaquant de l'OM qui, du haut de ses 36 ans, laisse échapper sa dernière opportunité de disputer une Coupe du monde avec le Gabon. Aubameyang aura toutefois l'occasion de se consoler avec la CAN qui se déroulera au Maroc du 21 décembre au 18 janvier. Les Gabonais seront présents dans un groupe très relevé en compagnie du Mozambique, du Cameroun et de la Côte d'Ivoire.