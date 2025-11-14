OM - Aubameyang : C'est officiellement terminé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Du haut de ses 36 ans, Pierre-Emerick Aubameyang confirme depuis son retour à l'OM qu'il évolue toujours à un très haut niveau. Par conséquent, l'ancien buteur du FC Barcelone rêvait de participer à la Coupe du monde l'été prochain, mais ce rêve a pris fin jeudi soir avec la défaite contre le Nigéria.

Avec l'élargissement de la Coupe du monde à 48 participants, plusieurs pays africains se prennent à rêver d'une qualification qui semblait impossible avec l'ancien format. C'est notamment le cas du Cap-Vert qui fait partie de neuf premiers qualifiés du continent pour le Mondial nord-américain en compagnie de l'Egypte, du Sénégal, de l'Afrique du Sud, du Maroc, de la Côte d'Ivoire, de l'Algérie, de la Tunisie et du Ghana. La dixième équipe qui peut espérer rejoindre la Coupe du monde l'été prochain doit passer par un barrage qui réunit les quatre meilleurs deuxièmes de groupe.

Le Gabon éliminé par le Nigéria C'est ainsi que le Gabon, le Congo, le Cameroun et le Nigéria se sont retrouvé au Maroc pour une espèce de Final Four des barrages dont le vainqueur ira disputé une barrage intercontinental en mars. Et le rêve est déjà terminé pour le Cameroun battu par le Congo (1-0) qui retrouvera le Nigéria en finale de ce barrage de la zone Afrique. Les Super Eagles sont venus à bout du Gabon après prolongations (4-1).