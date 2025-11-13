OM : Malaise avec Aubameyang, il annonce la fin !

De retour à l’OM durant l’été, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait enfin disputer sa première Coupe du monde avec le Gabon, à 36 ans. Malgré un passé qui n’a pas toujours été simple en sélection, l'attaquant semble avoir trouvé l'harmonie sous la houlette de Thierry Mouyouma, ce que confirme Bruno Ecuele Manga, son capitaine.
Revenu à l’OM durant l’été, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait disputer la première Coupe du monde de sa carrière à la fin de la saison. Le Gabon affronte le Nigéria ce jeudi à 17h dans le cadre des barrages de la zone Afrique, pour une place en finale contre le vainqueur du match opposant le Cameroun et la RD Congo. A 36 ans, Aubameyang a ouvert une nouvelle parenthèse enchantée avec sa sélection, sans le brassard, ni tensions dans le vestiaire.
« Il y avait des petits soucis en sélection »
Par le passé, tout n’avait pas été simple pour Pierre-Emerick Aubameyang comme l’a reconnu Bruno Ecuele Manga, nommé capitaine. « Des gens ont parlé à droite et à gauche mais pour lui comme pour moi, ça n'a jamais été un problème, explique le joueur du Paris 13 Atlético (National) concernant le brassard, interrogé par L’Équipe. Pierre-Emerick a toujours été impliqué, mais il y avait des petits soucis en sélection ».
« Ce n'est pas un tricheur »
De l’histoire ancienne désormais. « C'est quelqu'un de capital, explique son sélectionneur Thierry Mouyouma. Je lui ai expliqué au départ que l'équipe était au-dessus de tout et que je me moquais de ce qui s'était passé avant, que je n'étais pas comptable des soucis mais que je serais intransigeant avec tout le monde. » Même son de cloche chez Ecuele Manga : « Pierre-Emerick avait envie de venir et ce n'est pas un tricheur. On peut le constater sur la durée. Et à mes yeux, c'est un joueur sous-coté vu ce qu'il a réalisé. Pour nous, Gabonais, c'est une bénédiction, toutes les sélections aimeraient l'avoir. (…) Pierre-Emerick est prêt à tout donner. En 2012, on jouait tout pour lui, on l'appelait : "suivez le guide". Il savait qu'on allait faire le boulot pour lui ».