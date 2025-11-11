Aubameyang quitte Marseille, l’OM a déjà trouvé son remplaçant !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si Pierre-Emerick Aubameyang participera à la CAN avec le Gabon cet hiver, Robinio Vaz quant à lui devrait rester à Marseille. L’attaquant âgé de 18 ans est dans le viseur du Sénégal, qui aimerait pouvoir compter sur lui pour cette compétition, mais ne veut pas précipiter sa décision concernant son équipe nationale et devrait privilégier l’OM.

Déjà privé d’Amine Gouiri, blessé à l’épaule, l’OM va en plus devoir faire sans Pierre-Emerick Aubameyang. L’international gabonais (80 sélections, 39 buts) disputera la CAN avec sa sélection cet hiver au Maroc. Roberto De Zerbi pourra en revanche toujours compter sur Robinio Vaz pendant cette période.

Vaz ne jouera pas la CAN avec le Sénégal Né en France, l’attaquant âgé de 18 ans est courtisé par le Sénégal, qui insiste pour qu’il rejoigne les Lions de la Teranga dans l’optique de la CAN. Toutefois, d’après les informations de RMC Sport, Robinio Vaz devrait donner sa priorité à l’OM et rester à Marseille plutôt que de disputer cette compétition avec la sélection sénégalaise.