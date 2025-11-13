OM - Aubameyang est parti : La fin du rêve

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

De retour à l'OM cet été en pleine course à la qualification en Coupe du monde, Pierre-Emerick Aubameyang a une fois de plus échoué dans sa quête avec la sélection gabonaise. A 36 ans, le buteur de l'Olympique de Marseille pourrait avoir définitivement fait une croix sur son rêve de Mondial.

En cette période de trêve internationale, comme beaucoup d'autres joueurs internationaux dans le même cas que lui à l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang a rejoint sa sélection dans l'optique de valider son billet pour l'Amérique du Nord. Entre le 21 juin et le 19 juillet prochain, les Etats-Unis, le Mexique et le Canada accueilleront les équipes qualifiées pour la Coupe du monde. Chou blanc donc à nouveau pour le Gabon d'Aubameyang.

Aubameyang éliminé avec le Gabon Ce jeudi s'est déroulé la de-finale des barrages d'accession au Mondial 2026 entre le Nigeria et le Gabon. A Rabat en terres marocaines, Aubameyang et les siens sont parvenus à tenir en échec le Nigeria de Victor Osimhen au terme des 90 minutes du temps réglementaire (1-1). Cependant, les espoirs de l'attaquant de l'OM et de ses compatriotes se sont envolés les minutes passant en prolongations.