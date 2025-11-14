Gouiri - PSG : Le départ que l'OM voulait garder secret !

Il y a quelques semaines, Amine Gouiri s'est sérieusement blessé à l'épaule ce qui engendre une absence de trois mois. Mais afin d'essayer de raccourcir ce délai, l'OM a décidé d'envoyer son attaquant dans la célèbre clinique Aspetar à Doha. Une information que le club phocéen aurait préféré garder secrète. Et pour cause, il s'agit de l'un des partenaires privilégié du PSG.
Touché à l'épaule avec l'Algérie en octobre, Amine Gouiri a décidé de se faire opérer afin de maximiser ses chances de récupération. Néanmoins, l'attaquant de l'OM devrait manquer au total trois mois de compétition ce qui pourrait le priver de la CAN cet hiver.
Gouiri au Qatar, l'OM voulait garder le secret
Mais afin qu'il puisse récupérer dans les meilleures conditions, Amine Gouiri a quitté Marseille et poursuit sa rééducation au sein de la clinique Aspetar, considérée comme la meilleure au monde en matière de médecine du sport. Par conséquent, le choix de l'OM semble parfaitement cohérent, et pourtant, selon les informations de La Provence, le club phocéen aurait préféré que cela reste secret. La raison ? La clinique située à Doha au Qatar est le partenaire médical officiel du PSG et Ousmane Dembélé s'y est d'ailleurs récemment rendu pour soigner sa blessure à la cuisse.
«A Aspetar, ils sont très professionnels»
Finalement, l'information a bien fuité, ce qui doit agacer l'OM. Mais l'important est ailleurs et la récupération d'Amine Gouiri semble parfaitement se dérouler comme l'a souligné un proche du joueur dans les colonnes de La Provence : « A Aspetar, ils sont très professionnels, archi carrés. Tout se passe bien pour Amine, il a de bonnes sensations. Il se sent bien (...) Amine est une personne d'un naturel assez optimiste, il se concentre seulement sur les échéances à court terme de son programme ». Désormais, tout le monde espère à l'OM que la guérison de son attaquant sera plus rapide que prévue.