Gouiri - PSG : Le départ que l'OM voulait garder secret !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a quelques semaines, Amine Gouiri s'est sérieusement blessé à l'épaule ce qui engendre une absence de trois mois. Mais afin d'essayer de raccourcir ce délai, l'OM a décidé d'envoyer son attaquant dans la célèbre clinique Aspetar à Doha. Une information que le club phocéen aurait préféré garder secrète. Et pour cause, il s'agit de l'un des partenaires privilégié du PSG.

Touché à l'épaule avec l'Algérie en octobre, Amine Gouiri a décidé de se faire opérer afin de maximiser ses chances de récupération. Néanmoins, l'attaquant de l'OM devrait manquer au total trois mois de compétition ce qui pourrait le priver de la CAN cet hiver.

Gouiri au Qatar, l'OM voulait garder le secret Mais afin qu'il puisse récupérer dans les meilleures conditions, Amine Gouiri a quitté Marseille et poursuit sa rééducation au sein de la clinique Aspetar, considérée comme la meilleure au monde en matière de médecine du sport. Par conséquent, le choix de l'OM semble parfaitement cohérent, et pourtant, selon les informations de La Provence, le club phocéen aurait préféré que cela reste secret. La raison ? La clinique située à Doha au Qatar est le partenaire médical officiel du PSG et Ousmane Dembélé s'y est d'ailleurs récemment rendu pour soigner sa blessure à la cuisse.