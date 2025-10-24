L’OM tient le remplaçant de Gouiri : De Zerbi annonce le joueur parfait à Marseille !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Leader de Ligue 1, l'OM réalise un début de saison convaincant. Le club possède un effectif très séduisant et a même permis à de très jeunes joueurs d'apparaître. C'est le cas de Robinio Vaz, qui réalise des merveilles. Roberto De Zerbi aime beaucoup son profil et le jeune attaquant de 18 ans profite aussi de la blessure d'Amine Gouiri, qu'il faut remplacer.

Lancé pour la première fois l'an dernier, Robinio Vaz fait beaucoup parler de lui à Marseille. Le jeune attaquant devrait profiter d'un temps de jeu un peu plus conséquent à la suite de la blessure d'Amine Gouiri, une perspective qui ne semble pas faire peur à Roberto De Zerbi. L'entraîneur italien compte bien se servir du joueur de 18 ans.

« J’ai un faible pour Robinio » Depuis le début de la saison, Robinio Vaz a disputé 8 matches avec l'OM. Même s'il n'a été titulaire qu'une seule fois, il montre une maturité impressionnante pour son âge. « J’ai un faible pour Robinio. Il aborde les matchs et les entraînements avec deux qualités essentielles : la faim et l’envie de progresser. Il progresse énormément et nous surprend par sa maturité. Être titulaire à Metz ou entrer au Vélodrome à 18 ans, ce n’est pas simple. Lui et Bakola sont deux jeunes importants pour nous, et chaque fois que je peux, je les fais jouer ensemble pour les aider à grandir » confie Roberto De Zerbi en conférence de presse.