Mercato : «J’ai dit oui», un crack a signé à l’OM !  

Espoir de l’OM, Bilal Nadir n’est cependant pas un pur produit du centre de formation olympien. En effet, c’est à l’OGC Nice que le milieu offensif évoluait avant de débarquer à Marseille. C’est en 2021 que Nadir a été recruté par le club phocéen. Une signature dont le joueur de Roberto De Zerbi se souvient très bien, expliquant ne pas avoir hésité à dire oui.

Régulièrement utilisé par Roberto De Zerbi, Bilal Nadir représente l’avenir de l’OM. Si le Marocain fait le bonheur des fans du club phocéen, il ne faut pas oublier qu’il n’est pas un pur produit olympien. En effet, Nadir n’a pas totalement été formé à Marseille puisqu’il a été recruté en 2021 en provenance de l’OGC Nice. Comment cela s’est-il passé ? Le Marseillais a tout dit pour les médias de l’OM.

« J’ai directement adhéré au projet, j’ai dit oui » « J’ai été recruté il me semble en 2021. J’étais libre, j’étais dans ma dernière année de contrat. C’était la période du Covid, on avait joué contre l’OM avec la réserve de Nice. On avait gagné. Après le match, il y avait le président et l’ancien directeur sportif. Ça s’est fait comme ça. J’ai directement adhéré au projet, j’ai dit oui », a d’abord expliqué Bilal Nadir.