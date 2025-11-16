Transfert à l’OM : Un ancien joueur du PSG tout proche de signer !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré son étiquette de joueur formé au PSG, Youssouf Mulumbu semble passé tout proche d'un transfert en direction de l'OM ! En 2016, alors que Franck Passi était l'entraîneur intérimaire du club phocéen, il avait contacté le milieu de terrain congolais afin de le faire venir au Vélodrome. Le deal était même en bonne voie, mais il a capoté à la dernière minute pour une raison assez inhabituelle...

Dans un entretien accordé à Top Mercato, Youssouf Mulumbu évoque le gros transfert avorté de sa carrière. Cet ancien milieu de terrain international congolais, pur produit issu du centre de formation du PSG, avait été contacté par l'OM en 2016 afin de venir renforcer l'entrejeu de Franck Passi qui entraînait à cette époque le club marseillais. Et le titi du PSG semblait même très attiré par ce challenge malgré la rivalité historique entre les deux clubs, mais le deal a capoté à la dernière minute à cause d'un journaliste comme le raconte Mulumbu.

« J’étais tellement excité... » « Il y a une anecdote où je suis à Norwich et Franck Passi m’appelle pour savoir si je serais intéressé par l’Olympique de Marseille. J’étais tellement excité que j’ai partagé la nouvelle à un journaliste et l’info sort un peu de partout alors que ça devait rester secret. Il y a une histoire d’agents qui se mêle à tout ça et, par la suite, l’affaire capote par ma faute », confie l'ancien milieu de terrain du PSG.