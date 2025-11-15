Mercato - PSG : «Un mauvais choix», ça balance sur Neymar !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dans sa volonté d'attirer de grands joueurs dans son effectif, le PSG a réussi à recruter Neymar en 2017 alors que celui-ci brillait au FC Barcelone depuis quelques années. Si son début d'aventure dans la capitale a marqué les esprits, la suite a été ensuite moins glorieuse. Samuel Umtiti a été interrogé sur ce choix du Brésilien.

Joueur du PSG de 2017 à 2023, Neymar a laissé un grand souvenir dans la capitale. Mais de nombreux observateurs s'accordent pour dire que le Brésilien n'a pas exploité son potentiel à son maximum. A 33 ans, il est maintenant retourné au Santos FC, là où tout a commencé pour lui. Le choix de signer au PSG n'était peut-être pas la meilleure idée.

Neymar était mieux au FC Barcelone ? Repéré à ses débuts au Brésil, Neymar a explosé au sommet en débarquant au Barça en 2013. A Paris, il a fini par s'essouffler. « Un mauvais choix de Neymar d'aller à Paris ? Mauvais choix, après c'est à lui de le dire, mais je pense qu'il avait des envies différentes et voulait chercher autre chose. Je pense que Barcelone, c'était l'équipe qui était faite pour lui. Mais au final, chaque joueur est différent » confie Samuel Umtiti dans Génération After sur RMC.