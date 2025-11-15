Mercato : Il claque la porte du PSG, «c’est pour ça que je suis parti…» !

Formé au centre de formation du PSG qu'il intègre à 13 ans, Youssouf Mulumbu débute sa carrière professionnelle dans le club de la capitale. En 2009, il finit par quitter Paris et rejoindre l'Angleterre, une décision prise car il ne disposait pas d'un temps de jeu suffisant.
A 38 ans, Youssouf Mulumbu ne foule plus aujourd'hui les terrains, lui qui a rangé ses crampons après son passage à l'US Orléans. L'ancien milieu de terrain a fait l'essentiel de sa carrière à West Bromwich, club anglais qu'il a rejoint après son départ du PSG. Une décision qu'il a fini par regretter.
Bloqué par son temps de jeu, il quitte le PSG
En disputant son premier match avec le PSG au niveau professionnel à 19 ans, Youssouf Mulumbu pensait pouvoir gagner plus de place au sein du club. L'ancien international congolais a fini par quitter la capitale en espérant être satisfait. « Lorsqu’on est jeune, on ne comprend pas tout le poids de ce maillot. On était en période de transition, les Qataris sont arrivés après mon départ. Pour moi, il était impératif que j’aie du temps de jeu. Malheureusement, je n’ai pas pu le faire au PSG. C’est pour ça que je suis parti à l’étranger » explique-t-il dans un entretien à Top Mercato.
Mulumbu quitte le PSG, les grands regrets
Avec seulement 22 matches disputés au PSG de 2006 à 2009, Youssouf Mulumbu a quitté le club juste avant qu'il entame sa métamorphose mais il n'a pas voulu que cela reste un souvenir trop amer. « Je l’ai regretté un temps. Mais au vu de la carrière que j’ai pu faire, je suis satisfait de ce que j’ai pu accomplir. J’ai oublié le nom du président qui avait dit que son plus grand regret, c’était de m’avoir laissé partir en Angleterre (probablement Charles Villeneuve, ndlr). Ça m’avait beaucoup touché. J’ai eu quelques regrets, mais il fallait que je puisse partir pour pouvoir m’aguerrir en tant que joueur professionnel et je l’ai fait dans l’un des meilleurs championnats du monde, donc il n’y a pas à être déçu » poursuit-il.