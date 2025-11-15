Mercato : Il claque la porte du PSG, «c’est pour ça que je suis parti…» !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Formé au centre de formation du PSG qu'il intègre à 13 ans, Youssouf Mulumbu débute sa carrière professionnelle dans le club de la capitale. En 2009, il finit par quitter Paris et rejoindre l'Angleterre, une décision prise car il ne disposait pas d'un temps de jeu suffisant.

A 38 ans, Youssouf Mulumbu ne foule plus aujourd'hui les terrains, lui qui a rangé ses crampons après son passage à l'US Orléans. L'ancien milieu de terrain a fait l'essentiel de sa carrière à West Bromwich, club anglais qu'il a rejoint après son départ du PSG. Une décision qu'il a fini par regretter.

Bloqué par son temps de jeu, il quitte le PSG En disputant son premier match avec le PSG au niveau professionnel à 19 ans, Youssouf Mulumbu pensait pouvoir gagner plus de place au sein du club. L'ancien international congolais a fini par quitter la capitale en espérant être satisfait. « Lorsqu’on est jeune, on ne comprend pas tout le poids de ce maillot. On était en période de transition, les Qataris sont arrivés après mon départ. Pour moi, il était impératif que j’aie du temps de jeu. Malheureusement, je n’ai pas pu le faire au PSG. C’est pour ça que je suis parti à l’étranger » explique-t-il dans un entretien à Top Mercato.