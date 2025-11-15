PSG : La promesse terrible de Neymar révélée !

Le 8 mars 2017, le PSG a vécu l'un de ses pires souvenirs en s'inclinant 6-1 lors du match retour face au FC Barcelone en huitièmes de finale de la Ligue des champions après avoir gagné l'aller 4-0. Malgré la lourde défaite, les joueurs catalans n'ont pas abandonné l'espoir de gagner, à commencer par Neymar. Samuel Umtiti révèle que le Brésilien avait tout prévu.
A 31 ans, Samuel Umtiti a connu une belle carrière au plus haut niveau. Le défenseur vient d'y mettre un terme, lui qui a évolué au FC Barcelone pendant 7 ans. Il y a croisé la route de Neymar avant qu'il débarque au PSG et se souvient en détails de la folle soirée de la remontada, cruelle pour le club de la capitale.
Neymar à fond pour vaincre le PSG
Malgré la défaite 4-0 à l'aller, le FC Barcelone n'a pas mis de côté sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions, bien au contraire. Samuel Umtiti se souvient d'un Neymar gonflé à bloc pour venir à bout du PSG. « Neymar avant le match avait dit : "Les gars, aujourd'hui je vais mettre doublé, vous allez voir je vais mettre doublé". Il a vraiment dit ça. "Je mets doublé, c'est pour moi" » raconte-t-il dans Génération After sur RMC.
« Il était incroyable, la personne, tout »
Considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde à sa plus grande période, Neymar a laissé un grand souvenir dans la tête de Samuel Umtiti. « Neymar, j'ai tout aimé. La personne. Neymar qui était à Barcelone n'était pas le même qu'à Paris. A Barcelone, y a une discipline à avoir, de la rigueur parce que tu es à côté de Lionel Messi, de Luis Suarez qui lui disaient : Reste sur le droit chemin. Et il avait beaucoup de respect pour ces joueurs. Il était incroyable, la personne, tout » ajoute l'ancien joueur formé à l'OL.