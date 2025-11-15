PSG : La promesse terrible de Neymar révélée !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Le 8 mars 2017, le PSG a vécu l'un de ses pires souvenirs en s'inclinant 6-1 lors du match retour face au FC Barcelone en huitièmes de finale de la Ligue des champions après avoir gagné l'aller 4-0. Malgré la lourde défaite, les joueurs catalans n'ont pas abandonné l'espoir de gagner, à commencer par Neymar. Samuel Umtiti révèle que le Brésilien avait tout prévu.

A 31 ans, Samuel Umtiti a connu une belle carrière au plus haut niveau. Le défenseur vient d'y mettre un terme, lui qui a évolué au FC Barcelone pendant 7 ans. Il y a croisé la route de Neymar avant qu'il débarque au PSG et se souvient en détails de la folle soirée de la remontada, cruelle pour le club de la capitale.

Neymar à fond pour vaincre le PSG Malgré la défaite 4-0 à l'aller, le FC Barcelone n'a pas mis de côté sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions, bien au contraire. Samuel Umtiti se souvient d'un Neymar gonflé à bloc pour venir à bout du PSG. « Neymar avant le match avait dit : "Les gars, aujourd'hui je vais mettre doublé, vous allez voir je vais mettre doublé". Il a vraiment dit ça. "Je mets doublé, c'est pour moi" » raconte-t-il dans Génération After sur RMC.