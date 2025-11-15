Mercato : Entre le PSG et Barcelone, la guerre est déclarée !

Une bataille ferait rage en coulisses à l'approche du mercato hivernal. Le PSG ne serait pas le seul club à s'être intéressé au cas Daniel Muñoz. Le latéral droit de Crystal Palace ferait des envieux en Angleterre ainsi qu'au FC Barcelone. Chelsea et le Barça seraient d'ailleurs passés à l'action. Explications.
Daniel Muñoz semble être parti pour ne pas faire de vieux os dans le sud de Londres. Le défenseur latéral de Crystal Palace, du haut de ses 29 ans, ferait tourner bien des têtes sur le marché des transferts. Notamment du côté du PSG où on scruterait la moindre opportunité de marché afin de suppléer Achraf Hakimi, blessé à la cheville gauche. CaughtOffside assure que le Paris Saint-Germain serait sur les rangs pour Daniel Muñoz, mais ne fait pas cavalier seul.
Le PSG dans une bataille à quatre avec Manchester City, Chelsea et le FC Barcelone !
Si l'on se fie aux informations du média anglais, le PSG aura fort à faire dans la course à la signature de Daniel Muñoz. Et pour cause, Chelsea, Manchester City et le FC Barcelone seraient dans le coup. Et il semblerait que les Blues et le Barça ne soient pas restés les bras croisés en passant déjà à l'attaque.
«Chelsea et le Barça ont tous deux fait part de leur intérêt pour Munoz par l'intermédiaire de tiers»
Le journaliste Mark Brus de CaughtOffside a tenu le discours suivant sur le feuilleton Daniel Muñoz. « En discutant aujourd'hui avec des sources du secteur, on m'a dit : « Chelsea et le Barça ont tous deux fait part de leur intérêt pour Munoz par l'intermédiaire de tiers », tandis que des offres pourraient être faites en 2026 ». Le PSG va donc rapidement devoir enclencher la première si le club parisien souhaite rester dans la course pour le transfert de Daniel Muñoz. Le décor est planté.