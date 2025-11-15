Mercato : Entre le PSG et Barcelone, la guerre est déclarée !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une bataille ferait rage en coulisses à l'approche du mercato hivernal. Le PSG ne serait pas le seul club à s'être intéressé au cas Daniel Muñoz. Le latéral droit de Crystal Palace ferait des envieux en Angleterre ainsi qu'au FC Barcelone. Chelsea et le Barça seraient d'ailleurs passés à l'action. Explications.

Daniel Muñoz semble être parti pour ne pas faire de vieux os dans le sud de Londres. Le défenseur latéral de Crystal Palace, du haut de ses 29 ans, ferait tourner bien des têtes sur le marché des transferts. Notamment du côté du PSG où on scruterait la moindre opportunité de marché afin de suppléer Achraf Hakimi, blessé à la cheville gauche. CaughtOffside assure que le Paris Saint-Germain serait sur les rangs pour Daniel Muñoz, mais ne fait pas cavalier seul.

Le PSG dans une bataille à quatre avec Manchester City, Chelsea et le FC Barcelone ! Si l'on se fie aux informations du média anglais, le PSG aura fort à faire dans la course à la signature de Daniel Muñoz. Et pour cause, Chelsea, Manchester City et le FC Barcelone seraient dans le coup. Et il semblerait que les Blues et le Barça ne soient pas restés les bras croisés en passant déjà à l'attaque.