Transfert à 55M€ : Ce joueur du PSG avec une autre équipe, c'est bouclé !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Lucas Chevalier a été transféré au PSG pour une somme proche de 55M€, bonus compris. Alors qu'il n'a pas encore fêté sa première sélection en équipe de France, le gardien de 24 ans devrait être aligné d'entrée en Azerbaïdjan ce dimanche. Les Bleus ayant validé leur ticket pour la Coupe du Monde 2026 ce jeudi soir.

Ce jeudi soir, l'équipe de France a cartonné l'Ukraine au Parc des Princes (4-0). Un succès qui permet aux Bleus de composter leur billet pour la Coupe du Monde 2026. Alors que les hommes de Didier Deschamps doivent affronter l'Azerbaïdjan ce dimanche, Lucas Chevalier devrait honorer sa toute première sélection sous le maillot tricolore d'après RMC Sport.

Azerbaïdjan-France : Lucas Chevalier sera titulaire Habitué à être appelé chez les Bleus ces derniers mois, Lucas Chevalier n'a pas encore eu la moindre minute à se mettre sous la dent. Gardien numéro 2 de l'équipe de France, devant Brice Samba et derrière Mike Maignan, le portier du PSG a assisté aux matchs depuis le banc des remplaçants. Mais ce dimanche (18 heures), Lucas Chevalier devrait fouler la pelouse du Stade Républicain Tofiq Béhramov, et ainsi devenir officiellement un nouvel international français.