Kylian Mbappé, c’est officiellement terminé !

Amadou Diawara

Ce dimanche, l'équipe de France se déplace en Azerbaïdjan, et ce, pour le compte de la sixième et dernière journée des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026. Pour ce rendez-vous, Kylian Mbappé ne sera pas de la partie. Alors qu'il souffre toujours de la cheville, le capitaine de l'équipe de France va passer des examens médicaux à Madrid.

Ce jeudi soir, l'équipe de France a validé son ticket pour la Coupe du Monde 2026, et ce, grâce à son carton face à l'Ukraine au Parc des Princes (4-0). Alors que les Bleus ont rendez-vous avec l'Azerbaïdjan ce dimanche (18 heures), Kylian Mbappé sera absent.

Azerbaïdjan-France : Mbappé sera absent Via un communiqué officiel, la FFF a fait savoir que Kylian Mbappé n'allait pas faire le déplacement en Azerbaïdjan avec le reste de la délégation française. Souffrant toujours d'une inflammation de la cheville droite, le capitaine de l'équipe de France est exempté.