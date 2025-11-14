Mbappé annonce son départ !

Amadou Diawara

Ce jeudi soir, l'équipe de France a écrasé l'Ukraine au Parc des Princes. Grâce à ce succès, les Bleus de Didier Deschamps vont disputer la prochaine Coupe du Monde, qui est organisée aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. En story sur Instagram, Kylian Mbappé a affiché sa satisfaction.

Pour le compte de la cinquième journée des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France s'est frottée à l'Ukraine ce jeudi soir. Et les hommes de Didier Deschamps n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires au Parc des Princes. En effet, la bande à Kylian Mbappé a réussi un carton face à l'Ukraine, l'emportant 4-0.

La France est qualifiée pour la Coupe du Monde 2026 Grâce à sa victoire face à l'Ukraine, l'équipe de France a validé son billet pour la prochaine Coupe du Monde, qui se déroulera aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique entre le 11 juin et le 19 juillet. En story sur Instagram, Kylian Mbappé s'est lâché après la qualification des Bleus.