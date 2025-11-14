Mbappé annonce son départ !

Ce jeudi soir, l'équipe de France a écrasé l'Ukraine au Parc des Princes. Grâce à ce succès, les Bleus de Didier Deschamps vont disputer la prochaine Coupe du Monde, qui est organisée aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. En story sur Instagram, Kylian Mbappé a affiché sa satisfaction.
Pour le compte de la cinquième journée des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France s'est frottée à l'Ukraine ce jeudi soir. Et les hommes de Didier Deschamps n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires au Parc des Princes. En effet, la bande à Kylian Mbappé a réussi un carton face à l'Ukraine, l'emportant 4-0.
La France est qualifiée pour la Coupe du Monde 2026
Grâce à sa victoire face à l'Ukraine, l'équipe de France a validé son billet pour la prochaine Coupe du Monde, qui se déroulera aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique entre le 11 juin et le 19 juillet. En story sur Instagram, Kylian Mbappé s'est lâché après la qualification des Bleus.
«En route pour les USA»
Sur son compte Instagram, Kylian Mbappé a publié une photo de toute l'équipe et de tout le staff de l'équipe de France. L'ensemble du groupe tricolore s'étant rassemblé autour d'une pancarte de la Coupe du Monde 2026 où on peut lire : « qualifiés ». Et Kylian Mbappé a écrit le message suivant en anglais : « En route pour les USA ».