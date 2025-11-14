Cristiano Ronaldo : Catastrophe en direct, c'est du jamais vu !

Amadou Diawara

Ce jeudi, le Portugal a tout perdu. En effet, les hommes de Roberto Martinez se sont inclinés en Irlande. Un match au cours duquel Cristiano Ronaldo a été expulsé pour la première fois de sa carrière en sélection. CR7 ayant asséné un coup de coude à Dara O’Shea.

Pour le compte de la cinquième journée des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026, le Portugal s'est déplacé en Irlande. Toutefois, les hommes de Roberto Martinez se sont inclinés ce jeudi soir (2-0).

Irlande-Portugal : Cristiano Ronaldo s'est fait expulser Pour ne pas arranger les affaires du Portugal, Cristiano Ronaldo a écopé d'un carton rouge. Après avoir mis un coup de coude dans le dos de Dara O’Shea, CR7 a été expulsé pour la première fois de sa carrière en sélection. Cristiano Ronaldo comptabilisant 226 sélections avec le Portugal.