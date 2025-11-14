Karim Benzema - Lyna Khoudri : Le clash sur les réseaux sociaux !

Amadou Diawara

Lyna Khoudri a participé aux hommages aux victimes du 13 novembre 2015 sur TF1, et ce, en lisant le poème de Charlotte Delbo : « Prière aux vivants pour leur pardonner d’être vivants ». Ce qui n'a pas manqué de faire réagir Damien Rieu. En effet, le militant d'extrême droite a taclé l'actrice française sur les réseaux sociaux, avant que Karim Benzema ne lui réponde.

Ce jeudi, Lyna Khoudri a participé aux hommages aux victimes du 13 novembre 2015. Sur TF1, l'actrice française a lu le poème de Charlotte Delbo : « Prière aux vivants pour leur pardonner d’être vivants ».

«Ils n’ont trouvé personne d’autre que Lyna Khoudri» Sur son compte X, Damien Rieu a clashé Lyna Khoudri, la compagne de Karim Benzema. « Pour honorer les victimes du 13 novembre, ils n’ont trouvé personne d’autre que Lyna Khoudri, compagne de Benzema, qui a liké une publication justifiant la décapitation de Samuel Paty (et qui a perdu son procès contre moi quand je l’ai dénoncé) », a posté le militant d'extrême droite.