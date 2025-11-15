Polémique raciste au PSG : Hanouna s’en mêle, le coup de gueule en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ces derniers jours, Lucas Chevalier s’est retrouvé dans la tourmente suite à un like accidentel d’un post Instagram en rapport avec le RN. Le gardien du PSG a alors été visé par de nombreuses et violentes insultes le faisant passer pour un raciste, « un facho » selon ses mots. De quoi faire bondir Cyril Hanouna, qui est monté au créneau pour défendre Chevalier.

Traversant une période difficile sportivement avec le PSG, Lucas Chevalier se serait bien passé de cette polémique. Pourtant, le gardien français a fait l’objet de nombreuses insultes à la suite d’un like, accidentel selon sa version, d’un post en rapport avec le RN. Obligé de se défendre, Chevalier avait alors expliqué : « Je ne cherche pas à vous convaincre mais il est désolant de savoir qu'en scrollant et en laissant un like sans s'en être rendu compte sur une publication, et que au réveil de votre sieste pour préparer le match, vous êtes informé que votre image est salie de haut en bas pour une action accidentelle, ça m’emmerde. (…) Vous avez essayé de me faire passer pour un facho, et ce n'est pas moi qui vous visez, mais ma famille entière. Je ne me mettrais jamais en victime mais les limites ont été dépassées, et de très loin ».

« C’est insupportable cette histoire » Sur le plateau de Tout Beau Tout Neuf, Cyril Hanouna a réagi à cette affaire autour de Lucas Chevalier. Indigné par les insultes dont fait l’objet le gardien du PSG, le présentateur de l’émission de W9 a lâché : « Qu’est-ce que ça m’énerve. Lucas Chevalier, que j’adore, qui est le gardien du PSG. C’est insupportable cette histoire. (…) Après, chacun fait ce qu’il veut. Je vais vous dire la vérité, moi, ça m’aurait autant énervé s’il avait qu’il votait plus LFI et que des mecs lui étaient tombés dessus. C’est ça qui me rend fou ».