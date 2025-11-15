Remplaçant de Lucas Chevalier : Le PSG prépare une surprise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de la saison, bien que Lucas Chevalier peine à convaincre, Luis Enrique continue de lui faire confiance. Le temps de jeu de Matvey Safonov est donc toujours nul, au point qu'en Russie on se demande s'il est toujours réellement le numéro 2 dans la hiérarchie des gardiens de but du PSG.

La situation de Matvey Safonov continue d'alimenter la chronique en Russie. Le portier du PSG n'a pas disputer la moindre minute avec le club de la capitale cette saison alors que Lucas Chevalier est loin d'être irréprochable. Une situation qui inquiète le journaliste russe Alexander Shulgin qui se demande même qui serait le titulaire au PSG si jamais Lucas Chevalier venait à se blesser.

Safonov même plus numéro 2 au PSG ? « Malheureusement, cette situation n’est pas inédite pour Matvey Safonov. Un incident similaire s’est produit lors du match contre le Nigeria. Certes, l’erreur était différente, mais le résultat fut tout aussi désastreux. Les raisons des bourdes du Russe sont évidentes: un manque de rythme. Si votre dernier match remonte à mai, il est illusoire d’espérer des miracles en novembre », écrit-il pour le média russe Sport.ru, avant de poursuivre.