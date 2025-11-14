PSG - Ousmane Dembélé : La presse espagnole annonce son retour !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

D'abord touché à la cuisse droite au début du mois de septembre, Ousmane Dembélé a été victime d'une lésion au mollet gauche contre le Bayern Munich. Mais alors que la durée de son indisponibilité n'est pas encore connue précisément, la presse espagnole annonce du lourd pour le numéro 10 du PSG.

Auteur d'une seconde partie de saison fabuleuse avec le PSG, qui lui a permis de remporter le Ballon d'Or, Ousmane Dembélé en subit toutefois le contrecoup cette saison. Blessé à la cuisse droite le 5 septembre dernier avec l'équipe de France, le numéro 10 du PSG avait manqué un mois et demi de compétition. Et contre le Bayern Munich, il a de nouveau du quitter ses partenaires.

Le PSG ne prendra aucun risque avec Dembélé... « Victime d’une lésion du mollet gauche », Ousmane Dembélé « restera en soins ces prochaines semaines » comme le révélait le communiqué du PSG il y a 10 jours. Par conséquent, difficile d'estimer la durée exacte de l'indisponibilité du Ballon d'Or. Et pourtant, selon les informations de SPORT, qui cite des sources proches du club parisien, c'est le calme total en interne.