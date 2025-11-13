Dembélé - PSG : L'énorme fuite sur son salaire !

Amadou Diawara

Ce mercredi, l’Observatoire du football CIES a annoncé son top 100 des joueurs qui devraient être les mieux payés. Alors que Kylian Mbappé est en tête du classement, Ousmane Dembélé se classe à la sixième position. Pourtant, le numéro 10 du PSG a été sacré Ballon d'Or 2025.

Lors de l'été 2023, le PSG a arraché Ousmane Dembélé au FC Barcelone. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a levé la clause libératoire à 50M€ de l'attaquant français.

PSG : Ousmane Dembélé doit toucher 16,9M€ Lors de son arrivée au PSG, Ousmane Dembélé (28 ans) a paraphé un contrat de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2028. D'après l'Observatoire du football CIES, le numéro 10 de Luis Enrique mériterait de toucher 16,9M€ brut par an (hors bonus).