Dembélé - PSG : L'énorme fuite sur son salaire !

Ce mercredi, l’Observatoire du football CIES a annoncé son top 100 des joueurs qui devraient être les mieux payés. Alors que Kylian Mbappé est en tête du classement, Ousmane Dembélé se classe à la sixième position. Pourtant, le numéro 10 du PSG a été sacré Ballon d'Or 2025.
Lors de l'été 2023, le PSG a arraché Ousmane Dembélé au FC Barcelone. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a levé la clause libératoire à 50M€ de l'attaquant français.
PSG : Ousmane Dembélé doit toucher 16,9M€
Lors de son arrivée au PSG, Ousmane Dembélé (28 ans) a paraphé un contrat de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2028. D'après l'Observatoire du football CIES, le numéro 10 de Luis Enrique mériterait de toucher 16,9M€ brut par an (hors bonus).
PSG : Dembélé moins bien payé que Joao Neves ?
Ce mercredi, l'Observatoire du football CIES a annoncé son top 100 des joueurs qui devraient être les mieux payés en fonction de leurs performances et de leur temps de jeu. Ousmane Dembélé est classé sixième, derrière Kylian Mbappé (22.8M€, Real Madrid), Mohamed Salah (17,9M€, Liverpool)), Jude Bellingham (17,5M€, Real Madrid), Joao Neves (17,3M€, PSG) et Dominik Szoboszlai (17.1M€, Liverpool). Reste à savoir si le PSG de Luis Enrique envisage d'offrir un meilleur salaire à son milieu de terrain portugais qu'à Ousmane Dembélé.