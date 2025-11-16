Transfert de Kylian Mbappé : La fuite dans un restaurant !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Aujourd'hui attaquant star du Real Madrid et ce depuis l'été 2024, Kylian Mbappé aurait pu rejoindre le club merengue 7 ans plus tôt. Il y a cependant eu l'étape PSG qui s'est en parti décidée autour d'un dîner et d'une bouteille de vin dans un restaurant à Monaco. Daniel Riolo raconte.

Dans les dernières heures du mercato d'été de 2017, le président Nasser Al-Khelaïfi et l'ex-directeur sportif Antero Henrique parvenaient à chiper l'étoile montante du football français au Real Madrid, à Liverpool, au FC Barcelone, au Bayern Munich ou encore à Manchester City. En effet, le Paris Saint-Germain mettait la main sur Kylian Mbappé du haut de ses 18 ans.

«Ils sont au resto à Monaco et c'est le sommelier qui m'envoie un message» A l'occasion de la promotion de son livre : Le football selon moi, Daniel Riolo a accordé une longue interview à Pia Clemens pour Ici Paris. De quoi lui permettre de revenir sur les souvenirs de transferts et notamment celui de Mbappé au Paris Saint-Germain. Dans le processus de l'opération, un dîner a eu lieu à Monaco dans un restaurant dans le plus grant des secrets. « Mbappé, je raconte (ndlr dans le livre) quand ils sont au resto à Monaco et que c'est le sommelier qui m'envoie un message ».