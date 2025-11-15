Luis Enrique au PSG : Le Qatar proche de tout arrêter ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a célébré la première Ligue des champions de son histoire au printemps dernier à l'Allianz Arena de Munich. Et ce, grâce entre autres au management de Luis Enrique qui a su tirer le meilleur de son effectif en seconde partie de saison. Néanmoins, il y a eu un point de bascule en janvier face à Manchester City (4-2). Une défaite aurait sonné le glas de l'ère-Enrique selon Daniel Riolo.

Le 22 janvier dernier, la saison du PSG a basculé. Lors de la réception de Manchester City au Parc des princes pour l'avant-dernière journée de saison régulière de Ligue des champions, les hommes de Luis Enrique étaient menés sur le score de 2 buts à 0 face à la bande d'Erling Braut Haaland. Mais la révolte était sonnée par Ousmane Dembélé avant que Bradley Barcola, Joao Neves et Gonçalo Ramos marquent à leur tour, sécurisant une précieuse victoire pour le Paris Saint-Germain (4-2) dans son épopée en Ligue des champions jusqu'au premier sacre de son histoire le 31 mai dernier contre l'Inter (5-0).

«Campos ? Quand je l'ai rencontré et que je lui ai dis : « pardon, mais je ne comprends pas ce qu'Enrique fait »» La méthode Luis Enrique a par la suite été comprise par le grand public et les résultats ont suivi en Ligue des champions. Le coach espagnol a des libertés au poste d'entraîneur que peu de prédécesseurs ont eu au PSG. Et ce, grâce notamment à son tandem avec Luis Campos selon Daniel Riolo. D'après l'éditorialiste de RMC, on a tendance à banaliser le travail du Portugais au Paris Saint-Germain. « On sous-estime le rôle de Campos parce que quand on a décidé que c'était le sportif qui allait primer et qu'on allait moins faire des dingueries de recrutement, je pense que son rôle est aussi important que celui de Luis Enrique dans le succès de l'année dernière. Et qu'il a même atténué certains excès. Ils s'entendent très bien, ils bossent ensemble. Je maintiens que quand je l'ai rencontré et que je lui ai dis : « pardon, mais je ne comprends pas ce qu'il fait, il y a des choses complètement dingues ». On sentait qu'il ne voulait pas tout me dire, mais il m'a dit : « non, mais on travaille ».