Un Parisien à l’OM : Son transfert fuite à l’étranger !

Axel Cornic

L’Olympique de Marseille a beaucoup recruté cet été, avec une douzaine de recrues qui a débarqué lors du mercato. Certains secteurs ont été totalement chamboulés comme la défense, avec notamment les arrivées d’Emerson Palmieri, Nayef Aguerd ou encore Benjamin Pavard. Et ça pourrait bien continuer...

Le mercato hivernal approche et plusieurs pistes circulent déjà à Marseille. Le duo formé par Medhi Benatia et Pablo Longoria semble vouloir encore offrir quelques renforts à Roberto De Zerbi et cela pourrait concerner un jeune espoir français qui galère à l’étranger.

Sacha Boey poussé vers la sortie Formé en région parisienne notamment au Red Star, puis parti au Stade Rennais, Sacha Boey ne semble pas convaincre au Bayern Munich. D’après les informations de Bild, le latéral droit pourrai même quitter le club bavarois dès le mois de janvier, avec l’OM qui pourrait donc sauter sur l’occasion pour boucler l’arrivée d’un profil très intéressant pour De Zerbi.