Un crack au PSG : La presse italienne vend la mèche pour la signature !

Axel Cornic

Depuis l‘arrivée de Luis Enrique, le Paris Saint-Germain a beaucoup changé, avec l’arrivée de quelques stars planétaires. Mais l’Espagnol a également mis un point d’honneur à développer les jeunes talents du centre de formation parisien et certains ont impressionné, comme Senny Mayulu.

Que ce soit au poste de milieu, latéral ou encore attaquant de pointe, il est la grande surprise du côté de Paris. Senny Mayulu sait tout faire et à seulement 19 ans il commence à se faire une place prépondérante dans la rotation de Luis Enrique. Et ça a marqué le PSG...

Le PSG veut prolonger Mayulu Car comme nous vous l’avons révélé en exclusivité sur le10sport.com, le club parisien souhaite prolonger le contrat de la jeune pépite française. Ses débuts prometteurs ont en effet attiré l’attention des grands clubs européens et le PSG n’a aucune intention de perdre Mayulu, considéré comme la nouvelle star de l’avenir du projet de Luis Enrique.