Bagarre avec Rabiot : L'OM le vire et fait un flop !

Axel Cornic

La fin du mercato estival de l’Olympique de Marseille a été marqué par la célèbre bagarre survenue dans le vestiaire du Roazhon Park, entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, qui ont été poussés vers la sortie. Mais si le premier semble s’être relancé à l’AC Milan, ce n’est pas le cas de l’Anglais, qui réalise un début de saison compliqué avec Bologna.

Cette saison, il n’a pas fallu attendre longtemps pour voir la première crise éclater à Marseille. Dès la défaite face au Stade Rennais lors de la 1ere journée de Ligue 1 (1-0), une énorme polémique a éclaté qui a débouché sur un échange de coups entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Et face à cette situation, l’OM a décidé de vendre les deux joueurs.

« Ce n'est pas le début de saison que j'espérais » Ils ont ainsi rebondi dans deux clubs différents en Serie A, mais pour l’ailier gauche tout ne se passe pas au mieux. Pas très efficace avec Bologna, il est désormais freiné par une blessure qui devrait le tenir éloigné des terrains pour une durée de trois semaines. « Ce n'est pas le début de saison que j'espérais » a écrit Jonathan Rowe, sur Instagram.