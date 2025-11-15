PSG : Le transfert réclamé par Kylian Mbappé vire au fiasco !

Axel Cornic

Si le Paris Saint-Germain de Luis Enrique cartonne, les échecs du passé ne sont pas oubliés et refont surface. C’est le cas avec Hugo Ekitike, recruté pour près de 29M€ en 2022 et qui a quitté le club parisien par la petite porte, avant de se relancer à l’étranger et se faire une place dans l’équipe de France de Didier Deschamps.

C’est ce qu’on peut appeler un gros flop. Après avoir explosé très jeune au Stade de Reims, Hugo Ekitike pensait surement pouvoir franchir un palier au PSG. Il n’a toutefois eu que très rarement sa chance, barré notamment par Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi.

« Ekitike a signé un peu trop tôt au PSG » Mais l’attaquant de 23 ans s’est totalement relancé en Allemagne, puis avec un transfert à Liverpool lors du dernier mercato estival. Ce qui évidemment, suscite quelques regrets du côté du PSG. « Hugo Ekitike avait malheureusement signé un peu trop tôt au Paris Saint-Germain » a expliqué Kevin Diaz, sur RMC.