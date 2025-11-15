Mercato - PSG : Transfert à 25M€, le grand rêve avec Yamal !

Alexis Brunet

Dernièrement, face au Bayern Munich, le PSG a perdu Achraf Hakimi sur blessure. Le Marocain sera absent pendant plusieurs semaines et le club de la capitale réfléchit donc à la possibilité de recruter un nouveau latéral droit cet hiver. Daniel Muñoz, de Crystal Palace, fait notamment partie des pistes parisiennes. Malheureusement, le Colombien rêverait plus de rejoindre le FC Barcelone de Lamine Yamal.

Depuis le début de la saison, le sort s’acharne sur le PSG. Le club de la capitale a perdu de très nombreux joueurs sur blessure et dernièrement c’est Achraf Hakimi qui a rejoint l’infirmerie. Le Marocain s’est blessé contre le Bayern Munich, tout comme ses coéquipiers Nuno Mendes et Ousmane Dembélé.

« Ce serait un rêve pour moi de pouvoir jouer dans un club comme Barcelone, le PSG… » Le PSG risque donc de devoir se passer d’Achraf Hakimi pendant un moment et les dirigeants parisiens réfléchissent donc à recruter un remplaçant au Marocain cet hiver. Daniel Muñoz fait notamment partie des pistes du club de la capitale selon la presse espagnole et l’international colombien est justement revenu sur ces rumeurs en conférence de presse. « Tout d'abord, il y a beaucoup de rumeurs, je pense qu'on parle beaucoup d'un club ou d'un autre. Si vous me demandez mon avis, ce serait un rêve pour moi de pouvoir jouer dans un club comme Barcelone, le PSG, le Real Madrid ou Manchester United. Je pense que je travaille pour cela, je fais de mon mieux chaque jour pour pouvoir un jour attirer l'attention de l'un de ces clubs, car pour moi, c'est un rêve de pouvoir y arriver. »