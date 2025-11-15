Zaïre-Emery - PSG : L'énorme coup de poker !

Amadou Diawara

Depuis sa première sélection le 18 novembre 2023, Warren Zaïre-Emery était habitué à être convoqué pour tous les rassemblements de l'équipe de France quand il était apte à jouer. Toutefois, Didier Deschamps a décidé de se passer des services du crack du PSG au mois d'octobre. Et à la surprise générale, Warren Zaïre-Emery a accepté de revenir chez les Espoirs. Interrogé ce samedi après-midi, le sélectionneur des Bleus a affirmé que ce choix avait été bénéfique pour lui.

Etincelant sous les couleurs du PSG, Warren Zaïre-Emery a tapé dans l'oeil de Didier Deschamps. Grâce à ses performances XXL à Paris, le crack de 19 ans a honoré sa toute première sélection en équipe de France le 18 novembre 2023.

PSG : Zaïre-Emery a retrouvé les Espoirs en octobre