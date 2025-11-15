Viré par le PSG, il fait un retour fracassant !

Axel Cornic

Grand espoir lors de ses débuts au Stade de Reims, Hugo Ekitike a raté la marche au Paris Saint-Germain, avec un transfert qui restera un gros fiasco. Mais il a réussi à se relancer à Francfort, avant de rejoindre Liverpool et être appelé par Didier Deschamps en équipe de France.

C’est peut-être la belle revanche de cette première partie de saison. Considéré comme une erreur de casting au PSG, Hugo Ekitike est revenu sur le devant de la scène depuis son transfert à Liverpool. Et il pourrait bien être l’une des surprises de la liste de Didier Deschamps en équipe de France, en vue de la Coupe du monde 2026.

« Ekitike, c'est l'avenir en équipe de France » Pour Kevin Diaz, Hugo Ekitike pourrait vraiment être un atout non négligeable plus les Bleus. « On sait que depuis que Giroud n'est plus là, l'équipe de France est un peu orpheline d'un numéro 9. Même si Mbappé joue ce rôle-là, il est quand même très à l'aise pour tourner autour d'un attaquant ou jouer côté gauche. Ekitike, c'est l'avenir en équipe de France » a-t-il expliqué, dans l’After Foot.