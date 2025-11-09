Ejecté par le PSG, il retrouve Mbappé après un énorme coup de pression !

Amadou Diawara

Arrivé au PSG lors de l'été 2022, Hugo Ekitike a été poussé vers la sortie dès l'été 2023. Transféré à l'Eintracht Francfort en février 2024, l'attaquant de 23 ans défend actuellement les couleurs de Liverpool. Chez les Reds, Ibrahima Konaté a mis un coup de pression à Hugo Ekitike. Ce qui lui a permis d'intégrer le groupe A de l'équipe de France.

Etincelant sous les couleurs du Stade de Reims, Hugo Ekitike a tapé dans l'oeil de la direction du PSG. A tel point que les Parisiens ont bouclé sa signature lors de l'été 2022.

Après le PSG, Ekitike évolue avec Mbappé en Bleu Barré par la concurrence de Kylian Mbappé, Neymar et de Lionel Messi, entre autres, Hugo Ekitike a eu du mal à évoluer à son meilleur niveau lors de sa première saison au PSG. D'ailleurs, l'écurie rouge et bleu a voulu se séparer de l'attaquant de 23 ans dès l'été 2023. Toutefois, Hugo Ekitike a bloqué son départ. Mis au placard par le PSG, le joueur a finalement fait ses valises quelques mois plus tard. En effet, Hugo Ekitike a rejoint l'Eintracht Francfort en février 2024.