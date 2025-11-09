Ejecté par le PSG, il retrouve Mbappé après un énorme coup de pression !

Arrivé au PSG lors de l'été 2022, Hugo Ekitike a été poussé vers la sortie dès l'été 2023. Transféré à l'Eintracht Francfort en février 2024, l'attaquant de 23 ans défend actuellement les couleurs de Liverpool. Chez les Reds, Ibrahima Konaté a mis un coup de pression à Hugo Ekitike. Ce qui lui a permis d'intégrer le groupe A de l'équipe de France.
Etincelant sous les couleurs du Stade de Reims, Hugo Ekitike a tapé dans l'oeil de la direction du PSG. A tel point que les Parisiens ont bouclé sa signature lors de l'été 2022.
Après le PSG, Ekitike évolue avec Mbappé en Bleu
Barré par la concurrence de Kylian Mbappé, Neymar et de Lionel Messi, entre autres, Hugo Ekitike a eu du mal à évoluer à son meilleur niveau lors de sa première saison au PSG. D'ailleurs, l'écurie rouge et bleu a voulu se séparer de l'attaquant de 23 ans dès l'été 2023. Toutefois, Hugo Ekitike a bloqué son départ. Mis au placard par le PSG, le joueur a finalement fait ses valises quelques mois plus tard. En effet, Hugo Ekitike a rejoint l'Eintracht Francfort en février 2024.
«Tu as envie d’aller en équipe de France ou pas?»
Transféré à Liverpool lors du dernier mercato estival, Hugo Ekitike s'est fait remarquer par Didier Deschamps. Et il peut remercier Ibrahima Konaté pour ses premières sélections en équipes de France, ayant retrouvé Kylian Mbappé. « Une fois, je lui ai un peu tiré les oreilles, mais c’était drôle, a lancé le défenseur central des Reds et des Bleus au micro de Canal +. On devait aller en salle après un des entraînements et l’intensité qu’on met aux entraînements, c’est vrai que c’est très dur. Et il était fatigué. Je vais le voir et je lui dis: "Vas-y, on va en salle là". Et il me dit: "Je suis KO là, je suis mort". En fait, on n’est pas obligés d’aller en salle, mais c’est mieux d’y aller, parce qu’on est comme "convoqués". Je le regarde et pendant deux secondes, je ne lui parle pas. Et je lui dis: "Tu as envie d’aller en équipe de France ou pas?" Et après, je pars (rires). Une minute après, il était en salle. L’anecdote est un peu drôle, mais après, il a vite compris comment ça se passait. Au niveau du travail, c’est quelqu’un qui est très assidu et qui va progresser, je n’ai aucun doute sur ça ».