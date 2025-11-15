Luis Enrique fait vivre un cauchemar au PSG, il balance toutes les coulisses !

Entraîneur du PSG depuis 2023, Luis Enrique avait déjà fait beaucoup parler de lui durant sa carrière d'entraîneur. D'ailleurs, il est à l'origine de l'un des souvenirs les plus douloureux pour un supporter parisien puisqu'il officiait sur le banc au FC Barcelone lors de la fameuse remontada de 2017. Samuel Umtiti, qui évoluait dans le club catalan à l'époque, a raconté comment Luis Enrique a provoqué cet événement.
Battu 4-0 par le PSG lors du match aller en huitièmes de finale de la Ligue des champions lors de la saison 2016-2017, le FC Barcelone a réalisé un exploit historique en décrochant sa qualification lors du match retour au Camp Nou en triomphant 6 buts à 1. Une soirée cauchemardesque pour les Parisiens qui a popularisé le terme de "remontada". Samuel Umtiti se souvient du changement tactique opéré par Luis Enrique avant ce match, ce qui a tout changé.
Le PSG vit un cauchemar, Luis Enrique en est à l'origine
Véritable coach d'expérience, Luis Enrique, alors sur le banc du FC Barcelone, a réussi à remettre ses joueurs dans le droit chemin pour finir par valider cette victoire historique face au PSG. « La remontada ? Après le 4-0 contre le PSG, on avait 2 matchs avant le retour, le coach nous dit : on va changer de tactique. On va jouer à 3 derrière. On va travailler pour le match de Paris. Les ailiers, qui sont sur les couloirs, ne sont pas des latéraux. On va jouer du un contre un derrière. On a travaillé certaines phases de jeu, on a gagné en championnat. Luis Enrique avait tout préparé en nous disant : ne vous inquiétez pas. Ils nous en ont mis quatre ? On peut leur en mettre six. Ce qui s'est passé, il est entré dans nos têtes. Il était super bon et tout Barcelone savait que c'était possible » débute Samuel Umtiti dans Génération After sur RMC.
« Luis Enrique à la causerie nous avait dit que même s'ils nous mettaient un but, on pouvait leur en mettre deux »
Ce cas de figure, qui n'avait jamais été vu dans l'histoire de la Ligue des champions, n'a jamais été écarté par Luis Enrique. Samuel Umtiti, qui disputait sa première saison avec le FC Barcelone cette année-là, se souvient d'un coach dévoué et impressionnant de maîtrise envers ses joueurs. « Thiago Silva, je l'aime beaucoup. Mais si l'équipe de Paris était venue et nous avait pressé, le match aurait été différent. Quand, dès le coup d'envoi Cavani voulait aller presser et que tout le monde lui disait de revenir... Ils nous ont pas pressé et ça nous a plus mis dans le mal qu'autre chose. C'est ça qui fait que le Paris Saint-Germain n'aurait pas pu passer. Quand Cavani marque ? Je ne me dis même pas que c'est terminé, je me dis que ça va être dur. Luis Enrique à la causerie nous avait dit que même s'ils nous mettaient un but, on pouvait leur en mettre deux. C'est comme si tout était préparé » poursuit le jeune retraité français.