Luis Enrique fait vivre un cauchemar au PSG, il balance toutes les coulisses !

Entraîneur du PSG depuis 2023, Luis Enrique avait déjà fait beaucoup parler de lui durant sa carrière d'entraîneur. D'ailleurs, il est à l'origine de l'un des souvenirs les plus douloureux pour un supporter parisien puisqu'il officiait sur le banc au FC Barcelone lors de la fameuse remontada de 2017. Samuel Umtiti, qui évoluait dans le club catalan à l'époque, a raconté comment Luis Enrique a provoqué cet événement.

Battu 4-0 par le PSG lors du match aller en huitièmes de finale de la Ligue des champions lors de la saison 2016-2017, le FC Barcelone a réalisé un exploit historique en décrochant sa qualification lors du match retour au Camp Nou en triomphant 6 buts à 1. Une soirée cauchemardesque pour les Parisiens qui a popularisé le terme de "remontada". Samuel Umtiti se souvient du changement tactique opéré par Luis Enrique avant ce match, ce qui a tout changé.

Le PSG vit un cauchemar, Luis Enrique en est à l'origine Véritable coach d'expérience, Luis Enrique, alors sur le banc du FC Barcelone, a réussi à remettre ses joueurs dans le droit chemin pour finir par valider cette victoire historique face au PSG. « La remontada ? Après le 4-0 contre le PSG, on avait 2 matchs avant le retour, le coach nous dit : on va changer de tactique. On va jouer à 3 derrière. On va travailler pour le match de Paris. Les ailiers, qui sont sur les couloirs, ne sont pas des latéraux. On va jouer du un contre un derrière. On a travaillé certaines phases de jeu, on a gagné en championnat. Luis Enrique avait tout préparé en nous disant : ne vous inquiétez pas. Ils nous en ont mis quatre ? On peut leur en mettre six. Ce qui s'est passé, il est entré dans nos têtes. Il était super bon et tout Barcelone savait que c'était possible » débute Samuel Umtiti dans Génération After sur RMC.