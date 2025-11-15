C'est fait, quatre stars du PSG vont partir ?

Amadou Diawara

Ce jeudi soir, l'équipe de France a validé son ticket pour la Coupe du Monde 2026, et ce, grâce à son carton face à l'Ukraine au Parc des Princes. Valeurs sûres de Didier Deschamps ces derniers mois, Lucas Chevalier, Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola sont assurés d'être convoqués pour la compétition. En effet, seule une blessure pourrait priver ces quatre joueurs du PSG d'un voyage en Amérique du Nord cet été.

Pour le compte de la cinquième journée des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France s'est frottée à l'Ukraine au Parc des Princes. Et les hommes de Didier Deschamps n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires. Grâce à son succès (4-0), la bande à Kylian Mbappé a validé son ticket pour la compétition, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet en Amérique du Nord (Etats-Unis, Canada et Mexique).

Mondial 2026 : Chevalier, Doué, Dembélé et Barcola seront là D'après les indiscrétions de L'Equipe, quatre joueurs du PSG seraient déjà assurés de disputer la Coupe du Monde 2026 avec l'équipe de France cet été. A moins d'une blessure, Lucas Chevalier, Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola devraient figurer dans la liste de 26 de Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus estimant qu'ils sont indéboulonnables.