Kylian Mbappé : «Dégoulinant de haine», le coup de gueule de Pierre Ménès !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'un doublé face à l'Ukraine jeudi, Kylian Mbappé n'accompagnera pas ses coéquipiers en Azerbaïdjan dimanche. L'équipe de France est déjà qualifiée pour la Coupe du monde et le capitaine des Bleus a déclaré forfait, en raison d'une blessure officiellement. Une décision qui n'a pas plu à Jérôme Rothen. Mais cette sortie de l'ancien Parisien n'a pas été du goût de tout le monde, comme Pierre Ménès.

Avec ces rassemblements plus fréquents, les grands joueurs tentent souvent d'éviter de dépenser trop d'énergie pour continuer la saison en club. Pour Kylian Mbappé, cette gêne à la cheville qui l'oblige à déclarer forfait tombe très bien. L'attaquant du Real Madrid ne disputera pas ce match face à l'Azerbaïdjan mais certains trouvent qu'il bénéficie d'un traitement de faveur. Pierre Ménès, lui, dénonce les propos de Jérôme Rothen.

Kylian Mbappé forfait, Rothen monte à la barre Particulièrement agacé par le forfait de Kylian Mbappé, Jérôme Rothen n'a pas hésité à s'exprimer sur les ondes de RMC. « On se posait la question, à la 80e minute, quand il y avait 4-0, on se demandait lequel allait inventer une blessure pour ne pas aller à Bakou (...) Il est capitaine de l'équipe de France, il a un traitement de faveur, OK. Mais il a des coéquipiers à côté ! Tu crois que tous les coéquipiers qui vont aller à Bakou, et ceux qui jouent autant voire plus que Mbappé sur l'année, ne sont pas fatigués et ont envie de le jouer ce match cacahuète? Non. Mais par contre eux ils y vont parce qu'ils sont obligés. Et Kylian Mbappé, lui, a ce traitement de faveur-là? Quand tu es qualifié, tout passe, mais quand c'est plus compliqué... Quand tu prends des décisions comme ça, ça peut créer des problèmes dans le vestiaire, et moi je reste persuadé qu'il y a des joueurs qui en ont ras-la-casquette de ce traitement de faveur » dit-il.