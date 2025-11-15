Kylian Mbappé : C'est «le bordel» à cause du Real Madrid !

Axel Cornic

Après avoir offert la qualification pour la prochaine Coupe du monde à l’équipe de France, Kylian Mbappé ne va pas jouer le deuxième match de cette trêve internationale. Le staff des Bleus a évoqué une gêne à la cheville droite, mais du côté du Real Madrid on semble persuadés que l’attaquant français se porte très bien.

Après l’Islande en octobre, voilà que Kylian Mbappé va encore une fois rater un match de l’équipe de France. Le capitaine tricolore ne jouera en effet pas contre l’Azerbaïdjan ce dimanche, mais son absence ne semble pas convaincre tout le monde. Car du côté du Real Madrid on a en effet quelque peu contredit la version française...

L’imbroglio Kylian Mbappé Et ça ne plait pas du tout à Lionel Charbonnier, qui assure que le Real Madrid a lancé une pierre dans le jardin de l’équipe de France. « On a dit que Mbappé avait un problème, mais tout de suite après, le Real Madrid est contacté et ils te disent eux qu’il n’y en a aucun » a déclaré l’ancien international français, sur RMC.