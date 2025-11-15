Deschamps : Kylian Mbappé a parlé, c'est validé pour son retour ?

Didier Deschamps a pris la décision de réintégrer N'Golo Kanté au groupe France un an après sa dernière sélection. Le milieu de terrain de 34 ans évolue à Al-Ittihad depuis deux ans et pourrait faire partie du voyage en Amérique du nord avec l'équipe de France pour la dernière de Deschamps chez les Bleus. Kylian Mbappé a publiquement ouvert la porte à cette possibilité. Est-ce le bon choix ? C'est notre sondage du jour !
Un an après sa dernière apparition en équipe de France face à Israël en novembre 2024 (0-0), N'Golo Kanté a signé son retour chez les Bleus. Jeudi soir, Kanté a justifié sa convocation pour cette trêve internationale avec une prestation solide contre l'Ukraine (4-0). Aux côtés de Manu Koné, le champion du monde 2018 pourrait avoir engendré des maux de tête à Didier Deschamps pour sa liste de sélectionnés en marge de la prochaine Coupe du monde.
«Je ne sais pas s'il va y aller. Je ne suis pas coach»
Capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé est en quête d'une troisième étoile, lui qui a soulevé la Coupe du monde avec N'Golo Kanté il y a sept ans. En zone mixte, l'attaquant star des Bleus a mis Didier Deschamps face à ses responsabilités à quelques mois de la liste tant attendue. « Je ne sais pas s'il va y aller. Je ne suis pas coach. Mais N'Golo est un joueur spécial. Je pense que dans l'histoire de l'équipe de France, c'est un nom important ».
«S'il est là, c'est toujours un atout de choix»
Le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec 55 réalisations s'est cependant dit prêt à aller au combat avec N'Golo Kanté en Amérique du nord pour la prochaine Coupe du monde. « On est très contents de l'avoir avec nous. On va voir s'il sera sélectionné, mais s'il est là, c'est toujours un atout de choix ». Le sélectionneur de l'équipe de France va-t-il céder en convoquant le milieu de terrain d'Al-Ittihad ? Réponse au printemps prochain.