Deschamps : Kylian Mbappé a parlé, c'est validé pour son retour ?

La rédaction

Didier Deschamps a pris la décision de réintégrer N'Golo Kanté au groupe France un an après sa dernière sélection. Le milieu de terrain de 34 ans évolue à Al-Ittihad depuis deux ans et pourrait faire partie du voyage en Amérique du nord avec l'équipe de France pour la dernière de Deschamps chez les Bleus. Kylian Mbappé a publiquement ouvert la porte à cette possibilité. Est-ce le bon choix ? C'est notre sondage du jour !

Un an après sa dernière apparition en équipe de France face à Israël en novembre 2024 (0-0), N'Golo Kanté a signé son retour chez les Bleus. Jeudi soir, Kanté a justifié sa convocation pour cette trêve internationale avec une prestation solide contre l'Ukraine (4-0). Aux côtés de Manu Koné, le champion du monde 2018 pourrait avoir engendré des maux de tête à Didier Deschamps pour sa liste de sélectionnés en marge de la prochaine Coupe du monde.

«Je ne sais pas s'il va y aller. Je ne suis pas coach» Capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé est en quête d'une troisième étoile, lui qui a soulevé la Coupe du monde avec N'Golo Kanté il y a sept ans. En zone mixte, l'attaquant star des Bleus a mis Didier Deschamps face à ses responsabilités à quelques mois de la liste tant attendue. « Je ne sais pas s'il va y aller. Je ne suis pas coach. Mais N'Golo est un joueur spécial. Je pense que dans l'histoire de l'équipe de France, c'est un nom important ».