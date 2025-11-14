Deschamps - Kylian Mbappé dit stop : Le mensonge éclate dans la presse !

L'équipe de France devra faire sans Kylian Mbappé en Azerbaïdjan ce dimanche. La faute à une inflammation du capitaine des Bleus à la cheville. Relâché par Didier Deschamps et le staff technique de la sélection pour un retour à Madrid, Mbappé n'a certainement pas bénéficié d'un traitement de faveur. Harold Marchetti balance.
Pour les supporters de l'Azerbaïdjan qui s'attendaient à voir Kylian Mbappé dans l'opposition dimanche soir, c'est la douche froide. En effet, le capitaine de l'équipe de France ne prendra pas part à cette rencontre pour les qualifications à la Coupe du monde 2026 qui comptera pour du beurre puisque la sélection tricolore est déjà qualifiée lorsque les locaux sont déjà éliminés. En raison d'une inflammation à la cheville, Mbappé a quitté le rassemblement tricolore afin de regagner Madrid.
«Mbappé n’est pas resté à Paris (ou plutôt à Madrid) pour faire plaisir au Real»
Une série de tests médicaux est au programme pour le capitaine de l'équipe de France, loin des Bleus. Harold Marchetti dément tout passe-droit offert par Didier Deschamps à Kylian Mbappé. « Non, Mbappé n’est pas resté à Paris (ou plutôt à Madrid) pour faire plaisir au Real, même si j'entends cette petite musique depuis quelques heures. On se fie d’abord au communiqué de la FFF : le capitaine des Bleus traîne une inflammation à la cheville droite et doit passer des examens, justement prévus ce vendredi dans son club. Rien de plus classique ».
«Ce genre de passe-droit n’existe pas avec Didier Deschamps»
Aucun traitement de faveur n'est à signaler d'après le journaliste du Parisien qui a calmé les ardeurs des complotistes sur la toile concernant un éventuel traitement de faveur de Didier Deschamps avec Mbappé lors d'une saison questions / réponses avec les internautes du Parisien.
« Et surtout, ce genre de passe-droit n’existe pas avec Didier Deschamps. Le sélectionneur n’a jamais fonctionné à la carte, même avec ses cadres. S’il a libéré Mbappé, c’est uniquement parce que la santé du joueur passe avant tout. Les deux hommes se connaissent suffisamment pour discuter franchement : Mbappé a fait part de ses sensations, Deschamps a jugé qu’un long déplacement à Bakou, dans un match dénué d'enjeu sportif, était inutile ».