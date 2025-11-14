Deschamps - Kylian Mbappé dit stop : Le mensonge éclate dans la presse !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France devra faire sans Kylian Mbappé en Azerbaïdjan ce dimanche. La faute à une inflammation du capitaine des Bleus à la cheville. Relâché par Didier Deschamps et le staff technique de la sélection pour un retour à Madrid, Mbappé n'a certainement pas bénéficié d'un traitement de faveur. Harold Marchetti balance.

Pour les supporters de l'Azerbaïdjan qui s'attendaient à voir Kylian Mbappé dans l'opposition dimanche soir, c'est la douche froide. En effet, le capitaine de l'équipe de France ne prendra pas part à cette rencontre pour les qualifications à la Coupe du monde 2026 qui comptera pour du beurre puisque la sélection tricolore est déjà qualifiée lorsque les locaux sont déjà éliminés. En raison d'une inflammation à la cheville, Mbappé a quitté le rassemblement tricolore afin de regagner Madrid.

«Mbappé n’est pas resté à Paris (ou plutôt à Madrid) pour faire plaisir au Real» Une série de tests médicaux est au programme pour le capitaine de l'équipe de France, loin des Bleus. Harold Marchetti dément tout passe-droit offert par Didier Deschamps à Kylian Mbappé. « Non, Mbappé n’est pas resté à Paris (ou plutôt à Madrid) pour faire plaisir au Real, même si j'entends cette petite musique depuis quelques heures. On se fie d’abord au communiqué de la FFF : le capitaine des Bleus traîne une inflammation à la cheville droite et doit passer des examens, justement prévus ce vendredi dans son club. Rien de plus classique ».