Kylian Mbappé : Le grand retour annoncé avec son pote !

Ce vendredi, la nouvelle est tombée : touché à la cheville, Kylian Mbappé ne prendra pas part au second match de l’équipe de France face à l’Azerbaïdjan ce dimanche. Cependant, la presse espagnole indique que l’attaquant de 26 ans devrait être remis afin de participer au prochain match du Real Madrid face à Elche, tout comme Eduardo Camavinga.

Une soirée de gala pour Kylian Mbappé. Ce jeudi soir face à l’Ukraine, le capitaine de l’équipe de France aura été l’homme fort des Bleus avec à la clé, deux buts et une passe décisive lors du grand succès des hommes de Didier Deschamps (4-0), qui leur a valu la qualification pour la Coupe du monde 2026.

Mbappé rentre en Espagne Ayant atteint la barre des 400 buts en carrière, Kylian Mbappé ne sera néanmoins pas du déplacement en Azerbaïdjan pour le deuxième match des Bleus ce dimanche. En effet, l’attaquant de 26 ans a ressenti une gêne à la cheville droite, et est donc rentré à Madrid afin de passer des examens complémentaires.