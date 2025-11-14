Mbappé et Neymar : Le coup de théâtre programmé en 2026 ?

Amadou Diawara

Après avoir validé son ticket pour la Coupe du Monde 2026, qui aura lieu en Amérique du Nord, l'équipe de France aurait programmé une tournée aux Etats-Unis au mois de mars. En effet, les Bleus compteraient affronter le Brésil et les USA (ou la Croatie) sur la cote Est américaine. Kylian Mbappé et Neymar pourraient donc se retrouver l'un face à l'autre après avoir évolué ensemble au PSG.

Grâce à son carton face à l'Ukraine ce jeudi soir (4-0), l'équipe de France va disputer la prochaine Coupe du Monde, qui sera organisée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet. Pour s'acclimater au mieux avant la compétition, les Bleus devraient partir en tournée aux USA au mois de mars.

Un duel France-Brésil en mars ? Selon les informations de L'Equipe, la FFF aurait prévu d'organiser deux matchs amicaux aux Etats-Unis lors du rassemblement du mois de mars. En effet, l'équipe de France devrait affronter le Brésil puis les USA (ou la Croatie) sur la cote Est du pays, « probablement à New York, avec des options à Washington, Philadelphie ou Miami ».