Kylian Mbappé : Du jamais vu depuis 30 ans, il annonce son Ballon d'or !

En bon capitaine de l'équipe de France, brassard dont il a hérité en mars 2023, Kylian Mbappé est parvenu à être triplement décisif jeudi soir. A l'occasion de la réception de l'Ukraine au Parc des princes (4-0), Mbappé a inscrit un doublé, le tout en délivrant une passe décisive à Hugo Ekitike pour son premier but chez les Bleus. Mbappé reste sur une série inédite depuis Jean-Pierre Papin en équipe de France, qui avait été sacré Ballon d'or la même année en 1991.

Kylian Mbappé a signé un doublé jeudi soir dans son ancien jardin. Au Parc des princes, le capitaine de l'équipe de France a grandement pris part au ticket décroché par la sélection pour la Coupe du monde 2026 grâce à un large succès contre l'Ukraine (4-0). 55. Voici le nombre de buts inscrits par Mbappé en sélection, soit deux de moins seulement qu'Olivier Giroud qui est tout en haut du classement des buteurs de l'histoire de l'équipe de France.

«Le voilà donc impliqué sur 90 buts avec les vice-champions du monde» Kylian Mbappé a atteint la barre des 400 réalisations en carrière à bientôt 27 ans (son anniversaire étant le 20 décembre). Une implication phare avec l'équipe de France comme cela a été souligné par le journaliste Harold Marchetti dans une session de questions / réponses avec les internautes du Parisien ce vendredi. « Au passage, Mbappé a signé face à l'Ukraine ses 399e et 400e buts en carrière à même pas 27 ans. Avec cerise sur le gâteau, une passe décisive, le voilà donc impliqué sur 90 buts avec les vice-champions du monde ».